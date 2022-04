“Bene il Partito Democratico a Lucera, ora rafforziamo l’azione di governo”

StatoQuotidiano.it, Foggia 15 aprile 2022. “Fin dalla sua nascita, la comunità politica di Articolo Uno ha avuto come obiettivo la ricomposizione del campo politico dei progressisti e la ricostruzione di un grande soggetto politico della sinistra, popolare e di governo. Anche a livello territoriale, ci siamo sempre impegnati a contribuire a realizzare quella prospettiva.

Pertanto, la scelta del Partito Democratico, in accordo con il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, di mettere le sue idee e la sua esperienza istituzionale a disposizione della sfida del governo della città è per noi decisamente una buona notizia”. E’ quanto afferma il segretario provinciale di Articolo Uno di Capitanata, Gianluca Ruotolo.

“Finalmente a Lucera, dopo un’attesa durata lunghi anni – prosegue il responsabile provinciale del partito di Roberto Speranza e Pierluigi Bersani – la comunità dei progressisti è tornata a riunirsi, in un ‘campo largo’ democratico e civico, ed a governare una città bellissima, che ha avuto tra i suoi storici sindaci il grande compagno Giuseppe Papa. Ora però – aggiunge Ruotolo – bisogna rimboccarsi le maniche, amministrando con competenza, senza inutili e dannosi populismi, per rilanciare l’efficienza della macchina comunale, risolvere le ataviche problematiche cittadine e, soprattutto, dare risposte concrete ai bisogni della gente.

Con il Sindaco Pitta, da tempo coltiviamo un produttivo confronto sul piano politico e amministrativo orientato ad arricchire l’azione di governo e migliorare la qualità della vita dei cittadini di Lucera. Siamo fortemente convinti che Lucera meriti un ruolo da protagonista nel contesto politico provinciale e non solo. In questa direzione, ci impegneremo, sin dai prossimi giorni, con i nostri attivisti e referenti locali, per mettere in campo proposte ed iniziative per il territorio di Lucera. Condividere questo lavoro con il Partito Democratico – sottolinea Ruotolo – non potrà che rafforzare le idee e i valori dei progressisti e dare a tanti simpatizzanti ed elettori un punto di riferimento politico per il presente e per il futuro.

A Lucera come in tutto il Paese, c’è tanto da fare, in questo che è uno dei momenti più difficili della nostra storia.

Ora più che mai, siamo chiamati ad impegnarci unitariamente; in particolare, per poter cogliere le opportunità che l’Unione Europea mette a disposizione per uscire dalla pandemia e dalla crisi economica. Un’occasione irripetibile, innanzitutto per le comunità locali del Mezzogiorno, che, se ben sfruttata, ci consentirà di creare occupazione, la nostra vera priorità, e, al tempo stesso, modernizzare un territorio che – conclude il segretario provinciale di Articolo Uno – non merita gli ultimi posti delle graduatorie nazionali”.