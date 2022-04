Evade dai domiciliari per rapinare due banche: arrestato foggiano

Un doppio colpo da 8300 euro che però è valso il carcere, al ladro fuggitivo acciuffato dai carabinieri che erano sulle sue tracce. L’uomo, un 55enne originario della provincia di Foggia, è accusato ora di essere l’autore di due rapine a mano armata ai danni di due istituti bancari, uno a Manziana e uno ad Anguillara Sabazia.

I militari hanno intercettato l’indagato mentre viaggiava a bordo della propria autovettura nel centro di Ladispoli e lo hanno bloccato. In casa sono stati trovati gli abiti utilizzati per le due rapine, il taglierino con cui aveva minacciato i direttori di banca e parte della somma rapinata. Al termine dell’udienza di convalida, il 55enne è stato associato presso il carcere di Civitavecchia, in attesa del processo. (romatoday)