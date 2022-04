Foggia, Giampietro (FdI): “Progetto Campi Diomedei è ancora al palo”

FOGGIA, 15/04/2022 – “I Campi Diomedei, il progetto che ha per oggetto la riqualificazione dell’area ex IRIP è ancora al palo.

Un’ opera che darebbe lustro alla nostra città, perché dei 24 ettari, 20circa sono destinati a Parco Urbano, che realizzato, diventerebbe uno dei più grandi d’Italia. Da quando i commissari si sono insediati a Palazzo di Città, alle rassicurazioni sul completamento dei lavori non sono seguiti i fatti.



Ovviamente, non ci sorprende che i fatti non ci sono! Ai foggiani restano soltanto un mucchio di erbacce, transenne, marciapiedi che sono un attentato all’incolumità. La cittadinanza e la stampa locale chiedono risposte a chi sta amministrando questa città sui tantiinterrogativi che si pongono, non solo sui Campi Diomedei, ma sui “crateri” del manto stradale cittadino, sui pali e gli alberi che cadono e possiamo continuare all’infinito… Risposte zero e aggiungiamo rispetto zero per Foggia.



“Noi come Fratelli d’Italia, chiediamo risposte ai bisogni della città ma soprattutto chiediamo rispetto per i cittadini foggiani. I commissari in questo momento amministrano il Comune di Foggia, e devono dare risposte alla città. Foggia e i foggiani meritano rispetto per tutto ciò che la città ha subito e sta continuando a subire. Anche i foggiani sono contribuenti, pagano le tasse e hanno il diritto di avere delle risposte, i commissari hanno il dovere di dare risposte alla cittadinanza”.



Questa la dichiarazione del Commissario Cittadino di Fratelli d’Italia Mario Giampietro.