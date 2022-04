Foggia. La Pasqua solidale di Daunia Viva per le Caritas e le parrocchie provinciali

StatoQuotidiano.it, Foggia 15 aprile 2022. L’Associazione ‘Daunia Viva’ anche per la Santa Pasqua ha pensato ai meno fortunati, a chi vivrà con sofferenza e difficoltà questo momento che dovrebbe essere per tutti solo di gioia e di resurrezione.

Si è pensato in questa occasione di creare un vero e proprio circuito, una ‘catena di solidarietà’, partita dall’acquisto delle uova solidali direttamente dall’associazione ‘I Diversabili’ Onlus, associazione di Lucera che gestisce un Centro Sociale Polivalente per diversamente abili e, appunto, un laboratorio per l’inclusione lavorativa di persone diversamente abili denominato “Cioccolateria Sociale”.

Le oltre 150 uova acquistate sono state poi distribuite, nell’arco della settimana, in primis all’Associazione ‘Fratelli della Stazione’, che assiste oggi oltre 50 famiglie bisognose italiane e straniere, con figli minori, l’associazione nasce nel 1998 da un gruppo di ragazzi che ogni sera portavano latte e biscotti ai senza dimora nella Stazione di Foggia.

A distanza di anni i Fratelli della Stazione continuano a svolgere il loro servizio a favore dei poveri. Oggi l’associazione conta più di 30 volontari che ogni giorno s’impegnano per la lotta alla povertà in tutte le sue forme.

Altre associazioni che sono entrate a far parte della catena sono state la ‘Cooperativa Paidòs’ di Lucera, che accoglie quotidianamente circa 24 bambini, coinvolti ogni giorno dagli operatori e seguiti nelle attività di doposcuola e ludiche di vario genere, e l’associazione di promozione sociale SACRO CUORE di Foggia.

Per i bimbi delle due Parrocchie cittadine Sant’Alfonso e San Michele, invece, sono stati organizzati due momenti di festa e di condivisione, tra giochi, balli e divertimento.

Daunia Viva è riuscita così a portare un sorriso ad oltre 60 bimbi, tra questi 6 ucraini, ospiti proprio dell’Opera San Michele di Foggia, in occasione del momento di festa è stato organizzato anche un laboratorio creativo sul tema della Pasqua, gestito grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Arte Fa Re di Foggia, associazione che nasce con l’intento di promuovere la cultura, le tradizioni del territorio e l’Arte in tutte le sue forme: musica, teatro, artigianato, pittura, cucina, eventi, spettacoli ecc. per piccini ed adulti.

Arte Fa Re organizza corsi musicali per tutte le età, laboratori creativi per bambini, concerti, eventi spettacolo, workshop e stage.

Che sia una Pasqua di Pace ce lo auguriamo tutti…nel nostro piccolo abbiamo fatto in modo che fosse una almeno una Pasqua più ‘dolc’ e più serena per i più piccini!

Ufficio Stampa ‘Daunia Viva’ ODV