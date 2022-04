Interruzione terapia neurosviluppo, Splendido: “Violazione diritto alle cure dei nostri ragazzi”

FOGGIA, 15/04/2022 – “Ho appena depositato una richiesta di audizione urgente del direttore generale dell’Asl Foggia, dott. Vito Piazzolla, e dell’assessore al Welfare Rosa Barone, perché non è accettabile l’interruzione del servizio di terapia riabilitativa del neurosviluppo presso il centro ASL di San Severo.

Mi giunge notizia, ed articoli di stampa lo confermano, che il servizio, così essenziale per i bambini fragili, si sia interrotto il 1 aprile scorso per mancato rinnovo dei contratti dei neuropsicomotricisti impiegati. Parliamo di un’attività di cura indispensabile, che segue i ragazzi affetti da disturbi quali autismo, neurodiversità, sindrome ADHA o BES, dall’età scolare fino alla preadolescenza, al servizio non solo del Comune di San Severo ma di divere realtà della Capitanata.

Bloccare bruscamente una così rilevante attività, necessaria per lo sviluppo dei nostri ragazzi, non solo è inopportuno ma viola il dettato costituzionale secondo il quale tutti hanno diritto alle cure, in special modo le categorie più fragili. Notevole il disagio che questa situazione sta provocando in ragazzi e famiglie. Chiedo, pertanto, di audire quanto prima i profili istituzionali summenzionati al fine di comprendere quali sono le ragioni che hanno portato alla cessazione del detto servizio ovvero procedere al ripristino immediato di esso”.

Lo dichiara il consigliere regionale Lega Joseph Splendido.