Nel 1972, Tonino Valente direttore didattico della scuola elementare “Croce” con alcuni bravi attori della Filodrammatica S.Michele di Manfredonia e con altri ragazzi che frequentavano l’azione cattolica della stessa chiesa parrocchiale, ripropose al teatro S.Michele la sacra rappresentazione del “Golgota”.

L’opera teatrale della Passione di Cristo, scritta e diretta dallo stesso Valente, già allestita con successo al cine-teatro pesante nel 1951, ebbe ancora notevoli consensi, per il grande pathos che suscitò nel pubblico che ogni sera gremiva la sala del teatro.

In quella riedizione teatrale del “Golgota”, l’amico, Giacomo Salvemini, attore e poeta, interpretò in modo mirabile la parte di Cristo. In scena anche (la bravissima attrice e regista) Dina Valente nel ruolo di una popolana e di Ida Valente nella parte della Madonna, figlie del direttore Valente; poi Gino Vetere (centurione); Michele Trotta (Giuda Iscariota); Il giovanissimo Tonino del Nobile (S.Giovanni); Benedetto (Nino) Ciociola (Satana) che suscitò durante sua performance paura in molti spettatori presenti in sala, per la sua interpretazione e per la sua stazza fisica); Nicola Capurso (Ponzio Pilato); Mattia Robustella (popolana); Michele Rinaldi (flagellatore); Michele Ciociola (apostolo); Tonino Iaconeta (apostolo); Peppino Palena (apostolo); Matteo Ciociola (apostolo), Tonino Caputo (apostolo) ed altri. In scena complessivamente furono utilizzati più di 50 personaggi, che indossarono costumi d’epoca come al tempo di Gesù. La scenografia fu allestita da Nicola Capurso con la collaborazione di alcuni attori, mentre i dipinti delle scene furono realizzate dai pittori Pasquale Impagnatiello, Gino Vetere e Matteo Santoro.

Il direttore Valente puntiglioso e professionale regista del dramma teatrale di argomento religioso sulla Passione di Cristo, diede direzioni sull’allestimento scenografico, scelse le musiche ed infine provvide al reperimento dei costumi e al trucco di quasi tutti i protagonisti e comparse impiegati nella sacra rappresentazione teatrale. Io, non partecipai a quello spettacolo, perché il Direttore Valente riteneva che a causa della mia vis comica, il pubblico in sala riconoscendomi in qualsiasi ruolo che avessi ricoperto, nel corso dello spettacolo teatrale si sarebbe messo a ridere. Comunque, anche se dispiaciuto, collaborai lo stesso alla buona riuscita dello spettacolo, lavorando dietro le quinte, per le luci, i cambi di scena, rumori vari per simulare fulmini, tuoni e terremoto nel momento della Crocifissione di Gesù e nella scena finale della Risurrezione. Va ricordato che l’allestimento scenico-drammatico del Golgota ebbe grande successo e si tenne nel corso della Settimana Santa dal Lunedì fino al Venerdì Santo, con il teatro sempre gremito di pubblico. L’invito gratuito al teatro S.Michele per assistere al “Golgota” venne esteso da Don Michele Ciccone (parroco della chiesa S.Michele) anche a tutti gli altri parroci e ai fedeli delle altre chiese di Manfredonia e pubblicizzato con una locandina che fu affissa all’ingresso di tutte le chiese.

A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni locali

