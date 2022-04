L’incrociatore lanciamissili russo è affondato, allerta antiaerea in Ucraina

FOGGIA, 15/04/2022 – Dopo ore di mancate foto della nave a Sebastopoli i russi hanno appena dichiarato che l’incriciatore Moskva, gravemente danneggiato, è affondato mentre veniva trainato verso il porto in Crimea.

Lo riporta il sito News dai campi di battaglia nel mondo che aggiunge: “Allerta antiaerea in tutta l’Ucraina controllata dalle forze ucraine. Molto probabilmente è in atto un vasto attacco missilistico russo su vari obiettivi militari ucraini”.

Pentagono: L’incrociatore affondato è un duro colpo per la flotta russa

L’affondamento dell’incrociatore lanciamissili Moskva è un “duro colpo” per la flotta russa. Lo dice il Pentagono.

Il capo della Cia: Putin è disperato, può usare armi nucleari

Le battute d’arresto della Russia durante la sua invasione dell’Ucraina potrebbero spingere il presidente russo Vladimir Putin a usare armi nucleari tattiche o a bassa resa. Lo afferma il direttore della CIA William Burns. “Data la disperazione del presidente Putin e della leadership russa, viste le battute d’arresto che hanno affrontato militarmente finora, nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia del potenziale uso di armi nucleari tattiche o a bassa resa”, ha avvertito Burns in un discorso ad Atlanta, aggiungendo tuttavia che non ci sono particolari segnali che Mosca stia preparando un attacco di questo tipo. “Ovviamente – ha aggiunto – siamo molto preoccupati. E so che il presidente Biden è profondamente preoccupato di evitare una terza guerra mondiale, di evitare la soglia in cui un conflitto nucleare diventa possibile“. (AGI)