StatoQuotidiano.it, 15 aprile 2022. “Assolto perché il fatto non sussiste“. Protagonista di una vicenda di errore giudiziario (originatosi da calunniose e diffamatorie accuse della parte offesa), il manfredoniano Di Candia Bruno. “E ora – come indicato dal legale – il dipendente di una importante impresa che opera in campo informatico, mentre attendeva la sentenza assolutoria che lo avrebbe totalmente scagionato a distanza di diversi anni dal presunto fatto reato, chiede il conto alla presunta parte offesa concittadino di Manfredonia per tutti i danni (sia morale oltre al danno economico) subiti per questa triste e assurda vicenda”.

I fatti: il Di Candia veniva tratto a giudizio con decreto emesso dal GIP del Tribunale di Foggia, per rispondere del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) perché, secondo l’accusa, con condotte reiterate nel tempo, molestava tale sig. M.O., in modo da cagionarli un perdurante stato di ansia oltre che di timore costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, per via delle continue minacce di morte, inseguimenti, insulti pesanti ed ingiurie. I tanti episodi contestati sarebbero avvenuti in abitato di Manfredonia tra il luglio del 2016 sino al dicembre dello stesso anno.

Già precedentemente ai fatti di causa, innanzi al Giudice Penale c/o il Tribunale di Foggia, l’imputato veniva assolto innanzi ad altro Organo Giudiziario per fattispecie delittuose simili (difeso nell’occasione dal legale Ciociola Matteo), che vedeva sempre in qualità di parte offesa il medesimo soggetto M.O. assistito dal suo difensore.

L’immagine di un padre di famiglia lavoratore rispettabile e perbene è stata offuscata in un attimo. Questo è stato il commento dell’avvocato di fiducia del Di Candia, avv. Matteo Ciociola, tanto che dopo il ciclone giudiziario l’imputato paradossalmente ha avuto paura nel frequentare luoghi comuni, nel timore di incontrare il suo querelante seriale.

La presunta p.o., dichiarava innanzi al Giudice dibattimentale di conoscere il Di Candia sin dall’infanzia e di avergli affittato un appartamento a partire dal 2012. Tale contratto di locazione sarebbe terminato nell’anno 2015. Successivamente alla fine di tale contratto di affitto, sarebbero iniziati una serie di atti minacciosi ed offensivi perpetrati dal Di Candia nei confronti della presunta parte offesa.

L’imputato in una delle numerose occasioni, avrebbe pronunciato nei confronti del concittadino le seguenti parole: “Ti devo levare di mezzo” gesticolando con la mano come a volergli tagliare la testa; “Non hai capito che io ti devo levare da mezzo”. “E non farti vedere da solo, ma in compagnia”.

In un altro episodio il Di Candia a bordo di uno scooter mentre percorreva in auto la Via del Seminario del centro sipontino avrebbe sputato in direzione della p.o. per poi proferire altra minaccia: “Non hai capito niente che ti devo levare di mezzo?” Ed ancora il Di Candia si sarebbe nuovamente affiancato all’ autovettura della p.o. sferrando un calcio alla portiera per poi superarlo, fermandosi circa 50 metri più avanti e guardando passare la P.O. in auto con sguardo minaccioso.

La p.o. ha riferito di un altro episodio verificatosi in data 12 luglio 2016 mentre si trovava, in compagnia della moglie, nell’ atto di attraversare la strada di Via Antiche Mura, dopo essere uscito dal supermercato. In tale occasione, la p.o. avrebbe notato sopraggiungere ad andatura regolare una macchina di colore scuro. Nel momento in cui la p.o. e la di lui moglie stavano completando l’attraversamento, l’autovettura con all’interno altri soggetti, avrebbe, secondo il racconto fantasioso della P.O., inspiegabilmente accelerato dirigendosi nella loro direzione, per poi fermarsi vicino agli stessi, e reiterare minacce ed offese nei confronti della parte offesa.

Ancora, un altro episodio si sarebbe verificato in data 9 gennaio 2016, intorno alle ore 13:00. La p.o. ha riferito che l’imputato, a bordo di un furgone, sarebbe passato dinanzi all’attività commerciale gestita dalla P.O. ed all’esterno della quale, quest’ultimo si sarebbe trovato in compagnia di terze persone. In tale occasione, il Di Candia avrebbe, ancora una volta, proferito delle minacce nei confronti della p.o. “Mongoloide, sei un morto che cammina”.

In data 13 ottobre 2016, infine, il Di Candia si sarebbe nuovamente avvicinato all’esercizi o commerciale gestito dalla p.o., ingiuriandolo e provocando uno stato ansioso, con una crescente preoccupazione per la propria incolumità, a tal punto da farsi spesso accompagnare da terze persone nello svolgimento delle consuete attività quotidiane. Per tali motivi sopraggiunse, ingiustamente, l’applicazione del divieto di avvicinamento per il Di Candia nei confronti della P.O. anche perché gran parte degli episodi narrati dalla presunta P.O. si sarebbero consumati in luoghi pubblici alla presenza di terze persone.

La parte offesa è giunta persino ad installare una telecamera al di fuori della sua attività commerciale per paura di un’eventuale azione violenta da parte del Di Candia.

“Tutte false e calunniose, sono state le affermazioni della parte offesa nei confronti del mio assistito – dichiara l’avvocato Ciociola – poiché, in primis, il mio assistito non è mai stato, nel periodo in contestazione del fatto reato, in grado di porsi alla guida di veicoli a motore, né tantomeno di mezzi azionati dalla forza fisica, quali biciclette o altri velocipedi per cause di natura fisica (invalido), inoltre, l’imputato nel corso dell’anno 2016, non è mai stato intestatario di alcuna autovettura, essendo impossibilitato per i predetti motivi di salute. Ed ancora, il Di Candia, ha asserito di non aver mai proferito ingiurie o minacce nei confronti della p.o, negando ogni addebito; in particolare, egli dichiarò che in data 14 settembre 2016, si trovava presso la propria abitazione in quanto costretto a letto per via del suo infortunio.

Continua l’avv. Ciociola, tale ultima circostanza è stata confermata dalla documentazione medica prodotta nel giudizio, attestante come l’imputato non poteva recarsi al lavoro a causa delle sue cagionevoli condizioni cliniche nell’arco temporale compreso nel mese di settembre. Tali circostanze riportate dal Di Candia Bruno sono state, poi, confermate dall’escussione dibattimentale degli altri testi della difesa ed insuperabile, è risultata per l’Organo Giudicante, la prova dello stato di salute dell’imputato, fornita con prove orali testimoniali e documentali.

Inoltre, per il Tribunale, gli episodi risultano molto lontani nel tempo gli uni dagli altri e comunque non appaiono esprimere quel vincolo di abitualità richiesto dall’art. 612 bis c.p. in aggiunta al dato che, in dibattimento, è emersa la prova di motivi di astio tra l’imputato e persona offesa (a causa di un precedente sfratto).

All’esito della istruttoria dibattimentale, il Giudice del Tribunale di Foggia ha assolto il Di Candia dal reato a lui ascritto con la formula piena perché il fatto non sussiste.