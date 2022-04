Manfredonia, Uccio De Santis al porto turistico per le riprese di Mudù

MANFREDONIA (FOGGIA), 15/04/2022 – L’attore comico Uccio de Sanctis si trova ora a Manfredonia sul porto turistico con il cast della trasmissione Mudù per le riprese delle nuove puntate. Lo aveva annunciato il 26 marzo scorso la pagina Facebook di Marina del Gargano Porto Turistico di Manfredonia.

“Che coppia ragazzi! Nella splendida location Marina del Gargano il sopralluogo per le prossime riprese di Mudù ! E già si ride!!! Uccio De Santis e il direttore AVV. Andrea Zullo in pausa”.

Uccio De Santis, pseudonimo di Gennaro De Santis, (Bari, 12 settembre 1966) è un attore, comico e cabarettista italiano. Figlio di Angela Fiore. Sposato con Dora, la coppia ha due figlie, Simona (1996) e Roberta (1997).

Appassionato di spettacolo sin da bambino, quando recita in numerosi spettacoli a livello parrocchiale, comincia la sua carriera di comico realizzando spettacoli comici in giro per la Puglia.

Nel 2000 dà vita a Mudù, la sitcom televisiva in onda su Telenorba in cui racconta barzellette in piccoli cortometraggi. Fanno e hanno fatto parte del cast anche Bianca Guaccero (terza edizione), Umberto Sardella (dalla prima alla nona edizione), Antonella Genga (dalla seconda edizione), Mariolina De Fano (dalla seconda alla nona edizione), Ninni Di Lauro (prima edizione), Emanuele Tartanone (dalla prima alla terza edizione e poi nuovamente dall’ottava), Giuseppe Guida (prima e seconda edizione), Gaetano Porcelli (prima, seconda e quarta edizione) e tanti altri comici pugliesi. Fino al 2020 sono state realizzate nove edizioni.

Nel 2003 è la volta di Su & Giù – Il tour del Mudù varietà di barzellette per le emittenti del gruppo Telenorba. (wikipedia)

FOTOGALLERY