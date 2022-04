Meteo Puglia: calo termico di 10 gradi per Pasqua e rischio grandine

FOGGIA, 15/04/2022 – (meteopuglia) Il tempo resta ancora stabile e con temperature piuttosto miti, da primavera inoltrata su gran parte del territorio nazionale. Ma ben presto tutto ciò sarà destinato a cambiare, perchè aria fredda dall’artico irromperà sull’Italia proprio a cavallo tra la vigilia e il giorno di Pasqua, apportando un calo termico netto.

Nella giornata odierna di venerdì 15 aprile, il tempo si manterrà generalmente buono, con poche nubi e qualche addensamento che potrà interessare i settori alpini centro-orientali con le rispettive zone settentrionali e la Sicilia, dove non si escludono dei brevi piovaschi. I venti saranno deboli variabili, con rinforzi da est sulla sicilia e le temperature resteranno stazionarie o in lieve aumento con valori massimi dai 18 ai 23/24 gradi.

Nella giornata di sabato 16 aprile il tempo comincerà ad avere i primi segnali di un guasto e di una tendenza verso un clima poi più freddo. Le nuvole infatti saranno più presenti su gran parte dell’Italia, con dei possibili piovaschi un pò a macchia di leopardo. Non mancheranno le schiarite. I venti soffieranno sempre deboli variabili, con tendenza a provenire da nord-est. Le temperature registreranno un primo calo sul medio adriatico e sul nord-est con massime intorno ai 14/18 gradi, invece ancora stazionarie altrove con valori tra 17 e 23 gradi.

Nelle giornate di Pasqua e pasquetta, ecco che arriverà un vero e proprio cambiamento. L’aria fredda artica difatti comincerà ad irrompere sul versante adriatico apportando anche una variabilità più accentuata e possibilità di precipitazioni. I fenomeni tra domenica di Pasqua e lunedì di pasquetta dovrebbero essere più presenti sulle zone appenniniche, sul medio-basso adriatico e sulla Sicilia prevalentemente sotto forma di rovescio o temporale.

Non si escludono locali gragnolate dato il riversamento del freddo durante le precipitazioni. Potrebbero anche insistere delle nevicate sugli appennini a partire da quote mediamente basse per il periodo, ovvero dai 5/600 metri. I venti soffieranno moderati da maestrale. Un ritorno in pompa magna dell’inverno. I valori termici dovrebbero registrare un calo anche di 10 gradi rispetto ai giorni scorsi, con massime che soprattutto sui settori adriatici non dovrebbero superare i 10/13 gradi. (meteopuglia)