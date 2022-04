Puglia, tre nuovi ingressi in Forza Italia, Tajani: «Siamo attrattivi»

Foggia, 15 aprile 2022, (ANSA) – “Diamo il benvenuto in Forza Italia a Paolo Dell’Erba, presidente del gruppo Misto della regione Puglia, ad Antonio Potenza, sindaco di Apricena, in provincia di Foggia e a Giuseppe Mangiacotti, vicepresidente della Provincia di Foggia. Cosi’ Forza Italia si rafforza non solo in consiglio regionale, segno che siamo attrattivi e buona fortuna a chi segue altri percorsi”. L’ ha annunciato il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani in una conferenza stampa in corso nella sede romana del partito. Il riferimento a chi ha lasciato FI è a Stefano Lacatena, capogruppo azzurro nel Consiglio regionale pugliese che è passato al gruppo di maggioranza ‘Con Emiliano’. (ANSA).