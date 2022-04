Romani: “Smentisco mio coinvolgimento in richiesta sfiducia dell’Ass. Trotta”

MANFREDONIA (FOGGIA), 15/04/2022 – “Stamane ho appreso dal quotidiano Quotidiano l’Attacco , di un mio presunto coinvolgimento nella richiesta di sfiducia da parte della lista E885 verso l’assessore all’Urbanistica Ing. Anna Trotta, posto all’attenzione del Sindaco Gianni Rotice .

Premesso che come ben sapete tutti, non solo non sono stato candidato alle scorse comunali, ma che non sono neanche tra i fondatori della lista di cui sopra, della quale poche volte ho avuto modo di incontrare i propri referenti in quanto coordinatore della lista Città Protagonista. Smentisco categoricamente un mio coinvolgimento in tale documento o in qualsiasi altra forma di sfiducia nei confronti sia dell’assessore Trotta, cui vanno i miei apprezzamenti per il lavoro svolto sin ora, e quello dell’amministrazione comunale a cui va il mio augurio e solerte incitamento nel continuare l’incessante proficuo lavoro svolto sin ora.