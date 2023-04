Calcio: rimonta del Bari contro il Como, il match finisce 2-2

BARI, 15 APR – Davanti a un pubblico di circa 18.000 persone, la partita del Como al San Nicola è stata solo un pareggio per il Bari.

Sul 2-2 finale, il Bari ha ribaltato due situazioni di svantaggio e non è riuscito a recuperare il ritardo dal Genoa, secondo in classifica, che ha battuto il Perugia a Marassi, e dal Sudairol, quarto in classifica, che ha perso con l’Ascoli.Mignani, senza Maillero (infortunato), ha provato a far assumere a Benali il ruolo di kingmaker, ma questa soluzione ha reso la strategia del Bari lenta e prevedibile: al 18′, Ianne (leggero di Bicari) ha deviato un passaggio di Gabrielloni e il Como, determinato, è passato per primo in vantaggio. per primo a passare in vantaggio. Con Antenucci e gli altri perplessi di fronte al ritmo del Como, al 26′ Coutrone approfitta di un passaggio sbagliato di Forolancio e batte Caprille dal limite dell’area con un potente destro nell’angolo della porta.

Nella ripresa il Bari sostituisce Benali e Antenucci con Botta e Moracchioli, passando all’attacco, e al 3′ va a segno Chedira (16° gol stagionale), assistito da Moracchioli, ma nel finale Di Cesare buca la difesa e sorprende Gomis per il pareggio (47′) e i padroni di casa diventano più incisivi. e i padroni di casa diventano più incisivi. L’undici di Mignani va finalmente alla ricerca del terzo gol, ma Di Cesare non riesce a capitalizzare una nuova occasione a dieci minuti dal termine (un sinistro da pochi metri dalla porta lariana finisce alle stelle). Lo riporta l’agenzia Ansa.