Come scegliere la giusta carta per stampare

Se cerchi una carta per stampare o fotocopiare, dovrai scegliere un tipo di prodotto che sia ottimale per il lavoro che devi fare, in ufficio o in casa.

Carta A4 economica per fotocopie

Sul mercato troverai tanti tipi diversi di carta, con una vastissima scelta di tipologie di fogli diversi uno dall’altro.

Ogni tipo di carta infatti è caratterizzata da delle diverse caratteristiche quali grammatura, lavorazione e finitura che rendono diversa anche la sua trasparenza, il suo aspetto, il suo spessore, il suo peso, il grado di luminosità, la sensazione al tatto e la sua durata nel tempo.

La grammatura è il peso di un foglio di carta che ha un metro quadro di superficie.

Viene misurata in grammi per metro quadrato e divide tra loro i vari tipi di carta presenti in commercio.

La trasparenza del foglio è maggiore nel caso la carta abbia una grammatura inferiore agli 80 g/m2.

Se ad esempio un foglio serve semplicemente per effettuare una copia di un documento interno, può bastare una carta A4 economica per fotocopie, detta anche “uso mano”, che ha grammatura da 60 a 90 g/m2. La carta uso mano è quindi una carta economica per stampare.

Al contrario, se ci serve stampare un documento ufficiale, un atto notarile o legale, un documento contabile e così via, servirà una carta di alta qualità e alto punto di bianco.

Carta A4 economica all’ingrosso

Sul mercato oggi vi è un incredibile assortimento di carta per stampanti e fotocopiatrici.

Si va dalla carta bianca a quella colorata, dal cartoncino alla carta da lettere, con varia grammatura e vario punti di bianco.

I formati più usati sono l’A4 e l’A3, ma ne esistono anche molti altri, in base alla normativa internazionale Iso/216.

Sui siti di vendita online di prodotti da ufficio e cancelleria puoi trovare varie tipologie di carta A4 economica all’ingrosso, che ti permette di risparmiar sul costo totale della carta pur acquistando un prodotto di qualità.

Carta per fotocopie A4 in offerta

Se provi a consultare un sito di cancelleria online, vedrai una grandissima scelta di prodotti a catalogo, tra cui anche la carta economica per stampare.

Potrai scegliere tra le migliori marche di carta, sia bianca che colorata, in risme da 500 fogli o da 250 o 125 fogli, ma anche cartoncino, sia bianco che colorato, in diverse grammature e spessore, per tutti gli utilizzi.

Di sicuro troverai anche tante occasioni a prezzi scontati e anche le risme di carta per fotocopie A4 in offerta.

Carta per fotocopie A4 gr 80 al miglior prezzo

Grazie alla vendita online potrai quindi scegliere la carta per fotocopie A4 gr 80 al miglior prezzo e della tipologia che vuoi tu, tra le tante opzioni da catalogo.

Puoi scegliere la carta economica per stampare, in formato A4 ma anche A3 o A5, ma anche quella patinata o lucida, per stampa di immagini, oppure quella con alto grado di bianco per i documenti ufficiali.

Risma di carta A4 economica

Una risma di fogli è un pacco che contiene un certo numero di fogli, di solito 500.

Per le tue fotocopie puoi indirizzarti verso la risma carta A4 economica, uso mano, ideale per grandi quantitativi di stampe, e adatta sopratutto per le stampanti laser, veloci e che stampano molti fogli al minuto.

Si può comunque utilizzare anche con una stampante inkjet, la scelta della carta per stampe e fotocopie dipende infatti dal tipo di documento che andrai a stampare. (nota stampa).