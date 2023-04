Foggia: “Piscina olimpionica ancora al palo, teatro Mediterraneo peggio”

www.statoquotidiano.it, 15 aprile 2023. “Lavori per adeguamento funzionale della piscina olimpionica comunale di via Mazzei a Foggia – adiacente i Campi Diomedei, dietro il boschetto della villa comunale e prima del teatro Mediterraneo: siamo ancora in alto mare”, scrive il meetup “Attivisti foggiani” che pubblica anche il cartello di inizio lavori, affisso davanti all’opera, e si chiede: e la data di conclusione?

“Siamo stati ieri sul posto per cercare di carpire informazioni, ma una persona dell’impresa ha solo saputo dire che hanno avuto una proroga. Foggia è la città delle proroghe”, commentano.

Il lungo iter che caratterizza i lavori comprende la “perizia suppletiva e variante in corso d’opera” approvata dall’ufficio Lavori Pubblici a marzo scorso.

Il programma di riqualificazione urbana in cui rientra l’ opera è “Da periferia a periferia”, approvato dalla giunta comunale nel 2016 in risposta all’avviso di un Dpcm. Siamo insomma a 7 anni dopo, con lavori cantierizzati per un importo di 1 milione e 600mila euro.

E per il teatro Mediterraneo? “L’ultima traccia rimane quella della presenza del camion furgone della Lachimer a Novembre per i rilievi dei materiali del Teatro”, aggiungono gli AttiVisti Foggiani monitorando la zona in cui il progetto per i Campi Diomedei è avanzato ma non finito, concepito nel 2015, la piscina langue e il teatro, appunto, giace in stato di abbandono da un decennio.

L’opera risale al 1995, amministrazione del sindaco Agostinacchio, ed è stata in attività fino al 2012.