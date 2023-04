Foggia, presunti abusi al “Don Uva”: tutti in libertà i 30 indagati

FOGGIA, 15/04/2023 – Prosegue l” inchiesta ‘ New Life’ (30 indagati , tra cui 8 infermieri, 19 operatori socio – sanitari, 2 educatori professionali e 1 addetto alle pulizie) sui presunti abusi nei confronti di 25 pazienti con patologie mentali ricoverati presso l’unità residenziale socio – sanitaria riabilitativa “ Don Uva “ di via Lucera , a Foggia.

L’ultimo indagato, ancora detenuto per oltre due mesi, è tornato libero dopo essere stato scarcerato dalla custodia cautelare dalla Procura. Si tratta di P. A., 59 anni, cerignolano residente a Orta Nova, operatore socio–sanitario. Sulla base di filmati, la Procura lo ha accusato di accusa di concorso in maltrattamenti aggravati perché commessi ai danni di disabili, per aver adoperato sevizie o comunque agito con crudeltà, umiliando “le vittime anche al solo fine di deriderle”, “ e molestie nei confronti di persone che, per le loro condizioni psichiche, familiari e sociali, non avevano la possibilità di chiedere aiuto o denunciare gli episodi.

Il 59enne è anche accusato di concorso in sequestro di persona per aver tenuto 5 pazienti nella sala mensa per alcune ore “senza alcun giustificato motivo”; e di violenza sessuale perché avrebbe palpeggiato una paziente affetta da gravissimi ritardi mentali, “atto sessuale” contesta il pm “che sebbene effettuato a scopi canzonatori e emettendo nel contempo un verso simile a quello di un’anatra, violò comunque la corporeità sessuale” della parte offesa. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.