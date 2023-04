Gino Lisa, nuovo Polo di servizi con parcheggi garantiti, NCC e autonoleggio

FOGGIA, 15/04/2023 – Continuano le iniziative legate all’Aeroporto di Foggia. Un ruolo attivo è svolto da Aeropark con il lancio del polo dei servizi privati dell’aeroporto Gino Lisa, un progetto di rete business-to-business che offre vantaggi tangibili ai passeggeri in partenza e in arrivo .

Oltre a un ampio parcheggio e a un servizio navetta dedicato, saranno aggiunti i servizi di NCC (noleggio auto con conducente) e di autonoleggio. Questi servizi saranno di supporto a tutte le strutture ricettive della zona e avranno evidenti benefici per la comunità locale. Chi si reca a Capitanata e nelle zone limitrofe utilizzando la compagnia aerea Lumiwings potrà spostarsi con estrema facilità e a costi contenuti, contando sull‘efficienza di un efficace sistema di prenotazione.

Una volta che l’aeroporto di Foggia è tornato operativo, è emersa subito la necessità di servizi a terra per facilitarne l‘utilizzo, e Aeropark Foggia si è subito mossa in questa direzione. La scelta di stringere un accordo di rete con un’altra società è il segno che qualcosa sta cambiando, con giovani imprenditori locali che vedono nelle sinergie il valore da coltivare per la crescita del territorio. In quest’ottica, possono partecipare e partecipano ad altre attività complementari. Il sostegno alle compagnie aeree basate su Gino Lisa è fondamentale, e questa iniziativa lo dimostra. Lo riporta il sito Mitico Channel.