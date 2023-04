Il Reddito di Cittadinanza diventa “Garanzia per l’Inclusione”, per 709mila famiglie, spesa 5.3 miliardi di euro

Il governo italiano ha presentato una riforma del Reddito di Cittadinanza, che diventerà la Garanzia per l’Inclusione (Gil) dal 1° gennaio 2024. La nuova misura sostituirà il Reddito di Cittadinanza e sarà rivolta ai nuclei familiari che comprendono almeno un disabile, un minore, un soggetto con almeno 60 anni di età o una persona a cui è stato riconosciuto l’assegno per l’invalidità civile. Il sussidio avrà un valore di 500 euro al mese e sarà erogato per 18 mesi, con una pausa di un mese prima di ripartire per altri 12. Inoltre, sono stati presentati anche altri due interventi per le politiche attive: la Prestazione di accompagnamento al lavoro e la Garanzia per l’attivazione lavorativa riconosciuta a diverse categorie di cittadini.

Il nuovo sistema prevede anche degli sgravi contributivi per le aziende che assumono personale a tempo indeterminato, mentre sono previste sanzioni penali per chi non comunica all’INPS le variazioni del proprio reddito o presenta documenti falsi o informazioni non veritiere per ottenere il nuovo sussidio.

La bozza del decreto di riforma prevede anche altre misure, tra cui la proroga al 2025 per i contratti di espansione, una semplificazione delle comunicazioni per i datori di lavoro sportivi, l’arrivo di tre scadenze per la richiesta di pensionamento dell’Ape Sociale e l’aumento degli sgravi contributivi e previdenziali per i datori di lavoro domestici.