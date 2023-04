Meteo Puglia, il maltempo non molla: pioggia e temperature sotto la media

FOGGIA, 15/04/2023 – In Italia il maltempo non si fermerà. Un nuovo ciclone proveniente dal Nord Atlantico arriverà sull’Italia centrale e meridionale, portando pioggia , vento e nevicate localizzate a quote di 1300-1500 m sugli Appennini .

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che, dopo il passaggio di un primo ciclone nordatlantico con tantissima neve sulle Alpi centro-orientali, tornado in pianura padana e freddo anomalo su gran parte dell’Italia, ecco che arriva il bis. Domenica 16 aprile sarà come una domenica di novembre al sud e lungo la costa adriatica: condizioni molto nuvolose con rovesci sparsi con temperature che ricordano più il tardo autunno che la primavera inoltrata. Aprile 2023 sarà probabilmente un mese fresco e instabile.

La nuova settimana sarà funestata da due cicloni. Da lunedì l‘alta pressione si riaffermerà su gran parte dell‘Europa centrale e settentrionale, ma una depressione rimarrà lungo le coste del Mediterraneo, e l’aria fredda a bassa quota causeranno frequenti temporali pomeridiani in Italia e piogge più fitte al sud, almeno fino a mercoledì. La promessa di sole e caldo dovrà essere rimandata a dopo il 25 aprile, ma altrimenti sarà possibile vestirsi in modo leggero per la Festa della Liberazione.

In sintesi, l’aprile 2023 è stato un periodo pasquale simile al Natale, con nevicate sulle Alpi e sugli Appennini a 900 m di quota e, negli ultimi giorni, ci sarà un doppio ciclone sui versanti appenninici di Liguria e Lombardia, con freddo e instabilità che proseguiranno almeno fino all‘inizio della terza decade probabile, dopo di che arriveremo a un bivio in cui le temperature torneranno alla media di quel periodo o saranno investite da un’ondata di freddo in Finlandia.

Al momento, la prima strada sembra più probabile, con una festività mite il 25 aprile e un sollievo dal freddo, dai temporali e dalle piogge autunnali nelle zone centrali e meridionali del Paese a partire dal prossimo fine settimana 22-23 aprile. Ma il ritorno del bel tempo potrebbe anche significare un rapido avvicinamento all’inizio della calda estate italiana: un anno fa il bollore e la canicola iniziarono il 10 di maggio e durarono ininterrotti per quasi 5 mesi.

NEL DETTAGLIO

Sabato 15. Al nord: peggiora dal pomeriggio. Al centro: maltempo specie sulle tirreniche. Al sud: rovesci sparsi localmente intensi.

Domenica 16. Al nord: soleggiato. Al centro: instabile specie sulle adriatiche con rovesci. Al sud: maltempo.

Lunedì 17. Al nord: qualche acquazzone sulle Alpi. Al centro: variabilità perturbata. Al sud: piogge sparse ma con schiarite.

Tendenza: instabile al Centro-Sud almeno fino a metà della nuova settimana. Lo riporta l’agenzia Adnkronos.