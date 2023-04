Puglia, mix di detergenti per liberare scarico: donna muore avvelenata

BARI, 15/04/2023 – Maddalena Tanzi, una donna barese di 74 anni , è morta per avvelenamento all ‘ interno del suo appartamento in via Guglielmo Appulo , nel quartiere Japigia di Bari. Gli inquirenti hanno ricostruito che la donna avrebbe mescolato due detergenti, probabilmente candeggina e ammoniaca, per pulire le tubature della doccia.

La miscela ha però prodotto una nube tossica potenzialmente mortale. Non ci sono state altre ferite sul corpo della donna e la polizia incaricata delle indagini ha escluso che la sua morte sia stata causata da una caduta. Si è trattato quindi di un incidente domestico che avrebbe potuto provocare altre vittime.

Anche il marito della donna si è sentito male dopo aver chiamato i soccorsi, è caduto e ha battuto la testa. È stato portato in ospedale con un codice giallo, ma non è in pericolo di vita. Dopo essere entrati nel bagno, anche l’operatore e gli agenti intervenuti si sono sentiti male per le esalazioni emesse dalla miscela di detersivi. Il corpo della donna è stato restituito alla famiglia e non è stata disposta l‘autopsia. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.