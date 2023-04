Rimprovera figlio che gira un video su TikTok, madre accoltellata

SAVONA, 15/04/2023 – Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Savona con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della madre, accoltellata durante una lite.

Secondo i militari, la donna avrebbe rimproverato il figlio per aver spostato dei mobili per girare un video da postare sui social network. Il ragazzo ha perso le staffe per il rimprovero e ha prima insultato e minacciato la madre, ha cercato di colpirla con una testata e, quando lei lo ha allontanato, ha preso un coltello da cucina e l’ha accoltellata due volte al fianco, senza colpirla. Di fronte alla rabbia del figlio, la madre ha tentato di disarmarlo e si è ferita alla mano, che ha afferrato la lama del coltello.

L’adolescente è poi fuggito, danneggiando l’auto della madre e un‘altra vettura parcheggiata nelle vicinanze, sulla strada. Quando la polizia è arrivata, ha trovato la casa a soqquadro, la donna ferita e in pericolo di vita e, dopo averla affidata alle cure del personale medico, ha cercato il 16enne, trovandolo poco dopo. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova, il ragazzo è stato arrestato e portato al centro di accoglienza. Dovrà rispondere di tentato omicidio e danneggiamento. Secondo quanto riferito dalla polizia, il ragazzo già in passato si era dimostrato ostile nei confronti della madre. Lo riporta l’agenzia Ansa.