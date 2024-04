A San Severo artisti e autori indipendenti raccontano la città

Non sono mancati momenti di cabaret e buonumore col cantautore Nazario Tartaglione, il ricordo dell’amico e cantautore Matteo Marolla, come il contributo alla serata dello scultore ed orafo Silvestro Regina, che ha realizzato un’opera in estemporanea e del performer Salvatore Tota con le sue canzoni.

“Il mondo degli artisti indipendenti è ricco di passioni e talenti. Un patrimonio da valorizzare per ogni terra, che attende maggiori intese con istituzioni, associazioni e privati” spiegano Nazario Tartaglione e Lello Minchillo, ideatori e curatori della rassegna. “Un momento di armonia – aggiungono – e di creatività condivisa, San Severo in Arte, in cui si incontrano diversi linguaggi e stili, fondendosi in un’atmosfera intensa, segno che c’è bisogno di situazioni in cui si dia spazio alle persone, alle idee e alla creatività”

Lo riporta l’Ansa.