Andria. "Continua l'aggressione al centro storico". "E' una vergogna"

Andria. Dopo le ripetute denunce sullo stato di degrado, di abbandono e di deturpamento del centro storico della città di Andria, privo di regolamentazione del decoro urbano, pare che la situazione peggiori di ora in ora ed ecco che il lunedì sembra essere la giornate peggiore dove si concentrano inefficienze e trasgressioni del fine settimana.

Mentre le periferie ed il centro urbano restano una pattumiera di residui organici ed indifferenziati, in evidente stato di accumulo e non raccolti dal servizio pubblico, a patire oltremodo lo stato di degrado è sempre il centro antico della città federiciana. Durissima la reazione dell’Associazione “Io Ci Sono!”, alla quale i residenti del centro storico si sono rivolti, all’ennesima situazione diventata quasi di ordinaria sciatteria.

“Una continua emergenza che deteriora ogni giorno l’immagine già fortemente compromessa della nostra città. Lo stato di abbandono del centro storico e una incontrollata serie di abusi e di disordini sono elementi che stanno mettendo in difficoltà l’amministrazione comunale incapace di far fronte a queste ordinarie emergenze quotidiane. Questo è molto grave e deve far riflettere” – concludono dall’Associazione dell’Attivista Sociale Savino Montaruli.