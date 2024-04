Un 15enne è annegato nel pomeriggio mentre faceva il bagno a Tricase porto, in provincia di Lecce, nel giorno del suo compleanno.

Il ragazzo, originario della Costa d’Avorio, era ospite di una comunità per minori non accompagnati di Miggiano.

A quanto si apprende, si trovava insieme ad altri ragazzi e agli operatori della comunità quando ha deciso di tuffarsi in mare, in località Punta Cannone. Non vedendolo riemergere, gli amici hanno chiesto aiuto e una persona si è tuffata riuscendo a riportarlo in superfice. A lungo il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimarlo sulla banchina ma per il 15enne non c’è stato nulla da fare.

Potrebbe essere stato colto da un malore mentre era in acqua e non è riuscito più a emergere. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Lo riporta l’Ansa.