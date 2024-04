Bari. La mia candidatura? “Vendola mi ha chiamato il giorno del mio compleanno, l’11 aprile, abbiamo parlato molto e io non mi sono interessato a quanto pensassero Schlein e Conte. Lui mi ha spiegato in grado di metter d’accordo le altre due parti in gioco, Leccese e Laforgia”.

A Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il candidato del c.sinistra a sindaco di Bari, seppur per poche ore, Nicola Colaianni, ha raccontato a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro com’è nato e si è concluso il suo breve impegno.

Come mai è arrivato alla decisione di ritirarsi? “Su questa scelta ha pesato il no di Conte ma anche il rinvio della decisione da parte degli altri due candidati. Su un candidato dell’ultima ora non si può tentennare – ha detto l’ex magistrato a Rai Radio1 – così facciamo un regalo alla destra”.