Concorso polizia di Stato 2024 per l'assunzione di 1.887 allievi: requisiti e domanda

La Polizia di Stato sta cercando 1.887 nuovi agenti attraverso un concorso pubblico basato su titoli ed esami. Il bando per diventare allievi agenti di polizia è stato pubblicato online il 12 aprile e le candidature possono essere presentate fino al 13 maggio 2024. Le prove comprendono valutazioni di titoli, test di efficienza fisica, esami psico-fisici e una prova scritta a risposta multipla su argomenti di cultura generale, lingua inglese e informatica.

Per quanto riguarda altri concorsi del 2024, attualmente sono in corso le selezioni per il personale docente delle scuole, mentre sono stati banditi concorsi per posti nell’Ufficio del processo, nell’Arma dei carabinieri, presso l’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate.

Per partecipare al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, i candidati devono soddisfare diversi requisiti, inclusa la cittadinanza italiana, l’età compresa tra i 18 e i 26 anni, e possedere i necessari requisiti di condotta e idoneità fisica e psicologica. È richiesto un diploma di scuola superiore o equipollente, o la possibilità di ottenere tale diploma entro la data della prova scritta.

È importante notare che alcuni requisiti e procedure sono specifici per i volontari delle Forze armate. I candidati devono prestare attenzione alle cause di esclusione elencate nel bando, che includono precedenti penali o disciplinari.

Le domande di candidatura devono essere inviate online entro la scadenza prevista e i candidati devono seguire le istruzioni sulla piattaforma telematica della Polizia di Stato. Il processo di selezione include valutazioni di titoli, prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici, oltre a una prova scritta su vari argomenti.

In sintesi, diventare un agente di polizia richiede un impegno rigoroso e la capacità di superare diverse prove e accertamenti per garantire la qualità e l’efficacia del servizio pubblico.