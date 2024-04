Foggia. Iniziati i primi sgomberi degli alloggi di edilizia residenziale previsti dalla ‘Legge Gozzini’

Foggia. Questa mattina a Foggia sono iniziati i primi sgomberi degli alloggi di edilizia residenziale, come previsto dalla ‘Legge Gozzini’ del 1991, destinati “ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato”. Il preavviso di sfratto era stato emesso nel mese di gennaio dal Prefetto di Foggia e era rivolto a diverse categorie, tra cui poliziotti e carabinieri in pensione, vedove di militari e personale trasferito temporaneamente in altre sedi.

Oltre quaranta notifiche di sfratto sono state inviate. Oggi sono stati eseguiti i primi tre sfratti, avvenuti in via Forcella e in via Colicchio, con l’intervento della Polizia Locale del capoluogo.

La ‘Legge Gozzini’, così denominata in onore del suo promotore, l’ex ministro dell’interno Vincenzo Scotti, mira a regolamentare l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale a favore del personale dipendente delle Amministrazioni dello Stato. Tuttavia, la sua applicazione ha suscitato diverse controversie e polemiche, soprattutto riguardo ai criteri di assegnazione e all’effettiva destinazione degli alloggi.

I primi sgomberi rappresentano un momento significativo, evidenziando la necessità di far rispettare le disposizioni della legge e di garantire un’assegnazione equa e trasparente degli alloggi pubblici. Tuttavia, essi sollevano anche interrogativi sulla situazione abitativa delle persone coinvolte, soprattutto considerando le categorie particolari come le vedove di militari e il personale in pensione.