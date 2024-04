Foggia. Successo per 'sComunica': "Valorizzare le diversità e creare connessioni per guardare al futuro"

La prima edizione di ‘sComunica’ è stata un successo straordinario. Tenutosi sabato 13 aprile a Foggia, l’evento della sCommunity inclusiva ha attratto un vasto e diversificato pubblico, pronto ad immergersi nel dibattito sulla comunicazione inclusiva, sfatando pregiudizi e aprendo nuove prospettive.

La giornata è stata caratterizzata da un risultato eccezionale, grazie alla partecipazione di speaker locali e nazionali di spicco che hanno stimolato discussioni e riflessioni coinvolgenti durante i panel, i workshop e i talk. ‘sComunica’ ha offerto un’opportunità preziosa per riflettere sull’importanza di utilizzare un linguaggio sensibile e consapevole, fondamentale per superare gli stereotipi legati al genere, alla comunità LGBTQI+ e al meridionalismo.

È emerso chiaramente che la responsabilità nella comunicazione è fondamentale, specialmente considerando il contesto attuale, per narrare storie autentiche e spostare l’attenzione su un mondo in cui tutti possano sentirsi rappresentati. Tutto questo parte dalla potenza delle parole: valorizzare le diversità e contribuire a costruire una società più equa e rispettosa, in cui ogni voce, identità e genere possano esprimersi liberamente.

È sempre più cruciale lavorare sulle persone, sul modo in cui ciascuno di noi vede gli altri e se stesso, superando gli stereotipi e apprezzando l’unicità individuale. Per farlo, è essenziale mettere al centro il capitale umano, discutendo del valore umano sia nell’ambito della formazione che del lavoro, per promuovere il cambiamento e creare reti sociali solide.

È imperativo lavorare sulla narrazione dell’identità, sia per le persone che per i territori, compreso il Sud, che non va considerato solo come uno sfondo per racconti, ma come un patrimonio da valorizzare e promuovere. ‘sComunica’ dimostra che la comunicazione, la condivisione e il confronto sono essenziali per tendere verso un futuro in cui la comunicazione inclusiva sia la norma, non l’eccezione.

Le organizzatrici e gli organizzatori dell’evento hanno espresso grande soddisfazione per il successo della prima edizione, affermando di aver raggiunto gli obiettivi prefissati. Importante è stato anche raccogliere i feedback dei numerosi ospiti e partecipanti, che hanno manifestato il desiderio di rimanere in contatto e di creare progetti insieme, esattamente ciò che l’evento voleva stimolare.

Questo evento inaugura un percorso ambizioso e ricco di stimoli, e sicuramente vedrà altre edizioni in futuro. Ideato, realizzato e prodotto da We Hate Pink, Red Hot, ArciGay Le Bigotte e Assunta di Matteo Consigliera di parità della provincia di Foggia, ‘sComunica’ rappresenta un format innovativo che unisce professionalità, esperienze di vita e narrazioni di discriminazione in un contesto territoriale complesso.

L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno di numerose entità, tra cui la Consigliera di Parità della Provincia di Foggia Assunta di Matteo, la Fondazione Monti Uniti, Svicom, Gami e Arredo Service. Partner tecnici includono Officine Digitali, CityModa, Hotel Up – Wellness & Spa e Residenze Romano Albergo Diffuso.

Il patrocinio è stato fornito da istituzioni come la Provincia di Foggia, il Comune di Foggia (assessorato alle Politiche Sociali e alla Cultura), l’Università degli Studi di Foggia, l’Accademia delle Belle Arti di Foggia, Confindustria Giovani Puglia, Confapi Foggia, Dialogoi – Distretto Produttivo dell’Industria Culturale e Distretto Produttivo Puglia Creativa.

Tra i media partners ci sono stati SheTech, Puglia Women Lead e Lean In, mentre hanno collaborato all’evento Carla Rubino, Mariangela Cassano (Presidente di ActionAid Italia), Sara Pacella e Michele Casella. Un ringraziamento speciale va al Prof. Daniele Stasi, coordinatore del Corso di Studi in Comunicazione, Relazioni Pubbliche e Tecnologie Digitali, alla Prof.ssa Carmela Robustella, direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Foggia e a Nanni Altamura. Lo riporta foggiatoday.it.