Una candidatura quella di Anna Paola Giuliani che era nell’aria.

Ma come si é pervenuti a tale candidatura, quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a scendere in campo, quali sono gli ambiti su cui interverrebbe per risanare o migliorare la città, quanto ha influito in questa nuova avventura il percorso da assessore a Foggia e la parabola dell’amministrazione in cui era presente.

A queste domande ha risposto Giuliani ai microfoni di StatoQuotidiano.

“In realtà, come già dire in qualche altro incontro, già nel mese di ottobre mi è stata chiesta una partecipazione attiva, per mettere a disposizione la mia candidatura per un progetto legato alla città di San Severo”, spiega.

“Il gruppo consta di diverse realtà politiche, quali l’Udc, il Nuovo PSI, Puglia Popolare, il Movimento Civico Schittulli, la Consulta delle associazioni, Io Sud, Movimento Vittime di Ingiustizia. Questo incipit ha rappresentato per me un momento molto bello, anche perché quel gruppo è cresciuto strada facendo. Scendere in campo non è mai facile, perché é un’assunzione di responsabilità molto forte, lo faccio perché mi piacerebbe incidere in maniera positiva a San Severo.

Sono fermamente convinta che solo chi sogna può volare, e questa scelta é legata all’amore per la mia città di origine. Inoltre ci sono tanti desideri e tante ambizioni, come ripartire e prendersi cura di essa a trecento sessanta gradi”, prosegue.

“Indubbiamente il mio percorso a Foggia ha sicuramente influito tanto, gli amici di San Severo mi hanno sempre sostenuta anche durante quell’esperienza”.