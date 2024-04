Il ritorno straordinario della Foca Monaca: nuovo avvistamento a Peschici (VIDEO)

Nelle limpide acque del Gargano, un evento eccezionale ha attirato l’attenzione di Nicola Marino e Pasquale Mastromatteo: una foca monaca è stata avvistata questa mattina mentre nuotava graziosa davanti all’imboccatura del porto di Peschici.

L’incontro con questa affascinante creatura è diventato virale in rete grazie a un video che ha rapidamente catturato l’interesse del pubblico.

Questo non è il primo caso del genere nell’area. Meno di un anno fa, precisamente a maggio del 2023, un pescatore e i suoi compagni fecero una scoperta simile nelle acque di Marina di Lesina. Il filmato di quell’incontro, condiviso online, attirò l’attenzione della ricercatrice del Cnr, Lucrezia Cilenti, come riporta foggiatoday.it.

Quest’ultima sottolineò l’importanza di queste osservazioni, evidenziando come l’habitat costiero del Gargano, inclusa l’arcipelago delle Isole Tremiti, potesse tornare ad essere un rifugio sicuro per la sopravvivenza e la conservazione della specie in Puglia. Questa riscoperta potrebbe anche promuovere una rete di collaborazione tra le coste pugliesi, salentine e croate per proteggere ulteriormente questi splendidi animali marini.