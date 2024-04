Un uomo di 55 anni, originario del Veneto, è stato denunciato a Catania per aver utilizzato identità false al fine di sottoporsi a esami e visite mediche gratuite. Convinto di essere affetto da una grave malattia, ha simulato sintomi inesistenti per essere ricoverato in diversi ospedali italiani. Le indagini sono scaturite dal suo ultimo ricovero a Caltagirone, dove è stato riconosciuto da un operatore sanitario che lo aveva precedentemente assistito altrove. L’uomo, rintracciato e denunciato, rischia una pena detentiva fino a un anno.

Le autorità di Catania hanno individuato l’uomo, già noto per aver fornito false informazioni personali per ottenere cure mediche gratuite in varie strutture sanitarie italiane, da Venezia a Chieti, passando per Cremona, Parma e Grosseto.

Lo riporta il tgcom24.