San Severo. “Ho appreso della discesa in campo per le prossime amministrative di Anna Paola Giuliani e Rosa Carolina Caposiena. Sapete tutti che il nostro progetto politico è un contenitore civico trasversale che va oltre le ideologie e sceglie prima di tutto le persone e si presenta come alternativa all’amministrazione Miglio che oggi ha deciso di presentarsi con l’avv. Angelo Masucci.

Pertanto mi sento di rivolgere ad Anna Paola e a Rosa il mio in bocca al lupo. L’obiettivo è comune: porre fine a un’amministrazione di centrosinistra che negli ultimi dieci anni ha portato alla debacle la nostra Città con una diminuzione spaventosa di residenti e di posti di lavoro.

Cerchiamo di condurre una campagna elettorale pulita e rispettosa, concentrandoci sui temi e non sulle persone, guidate tutte dal medesimo unico obiettivo. Ancora in bocca al lupo!”.

Lo dice in una nota odierna sui social Lydia Colangelo candidata a sindaco di “Alternativa Civica”.

La riflessione di Colangelo ha originato una reazione di un lettore: “Mi dispiace dirlo sai che vi dico votatevi tra di voi. Fatte un ammucchiata tutti insieme alla Sinistra abbiamo risolto il problema”.