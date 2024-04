Manfredonia. “Eitan Principe? In auto mentre registro sono un’altra persona. Sui social mostro quello che vorrei essere ogni giorno, che nascondo“.

Intervista con Gaetano Tomaiuolo, alias Eitan Principe, sipontino doc, seguitissimo da tempo sui social.

“Il mio vagare in Italia per lavoro ha acceso in me l’Amore spassionato per Mambredonje. Il passaggio ai social, nasce spontaneo per la mia fortissima voglia di raccontare le mie strade, i miei odori, le mille sfaccettature della mia terra, il tutto condito da un sano umorismo, semplice, nazionale popolare oserei dire“.

