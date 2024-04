Manfredonia, vittima di 2 incendi auto, cancello abitazione denuncia minacce e attende. "La Procura intervenga"

Manfredonia (Fg). Una situazione paradossale, di pericolo soprattutto. Un uomo di Manfredonia, un noto imprenditore, Jonata Rinaldi, è stato vittima per la terza volta di episodi di violenze e minacce attraverso l’incendio di un’autovettura, una Fork Kuga nello scorso settembre 2023, il cancello della propria abitazione, nello scorso gennaio 2024, e ora anche un tentato incendio di un’altra autovettura, in via Rosati. Con fatti, nell’ultimo caso, avvenuti di mattina, con il passaggio di mezzi e gente.

Non sono al momento note le cause alla base dei fatti. Non chiaro se ci siamo vicende private dietro i tentativi di minacce e violenze ai danni della vittima.

Dallo scorso settembre, già presentate più denunce presso le forze dell’ordine verso ignoti e soggetti individuabili. L’imprenditore Rinaldi, sotto pressione, è seguito da più professionisti legali.

A rischio l’incolumità dell’uomo e della sua famiglia, come quella di altri cittadini. Sabato scorso, 13 aprile, il tentato incendio in via Rosati ha interessato un’auto parcheggiata dinanzi un pianterreno dove era presente un’anziana di circa 100 anni.

Si attendono sviluppi da parte degli organi competenti, della Procura di Foggia.

Sono stati già acquisiti gli impianti di videosorveglianza presenti nell’area di Via Rosati. Non chiaro se l’autore dei fatti di sabato scorso sia stato identificato.