"Pericolo costante sulla S.S. 16 Foggia-Cerignola: appello per la sicurezza stradale"

Cerignola. La S.S. 16 Foggia-Cerignola è diventata, ormai da troppo tempo, una minaccia per gli automobilisti e gli autotrasportatori che la percorrono ogni giorno. Voragini enormi, tratti di strada dissestati e deviazioni continue mettono a rischio la vita di chiunque si trovi sulla strada, costringendo i conducenti a manovre pericolose per evitare incidenti gravi.

La situazione è resa ancora più critica dalla scarsa illuminazione e dalle barriere di sicurezza in condizioni precarie, quando sono presenti. Nonostante gli interventi effettuati nel corso degli anni per mitigare questi problemi, non si è mai giunti a una soluzione definitiva o duratura nel tempo.

È inaccettabile che lavoratori, studenti, anziani e altri cittadini debbano correre il rischio di perdere la propria vita ogni volta che percorrono questo tratto di strada. È importante ricordare che la S.S. 16 è stata teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali fatali.

È pertanto urgente che la politica e gli enti competenti, inclusi i vertici dell’Anas, adottino un approccio collaborativo per migliorare le attività di manutenzione sulla S.S. 16 Foggia-Cerignola. Solo attraverso interventi mirati e costanti sarà possibile garantire la sicurezza di chiunque debba percorrere questa strada.

Matteo Conversano, Consigliere Comunale del Comune di Cerignola, lancia un appello affinché venga posta massima attenzione su questa problematica e si agisca tempestivamente per proteggere la vita di tutti coloro che utilizzano questa importante arteria stradale.