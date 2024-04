RUN4HOPE, Fuggi a Foggia e Girl Power. “Lo sport vetrina di una città che corre verso il futuro”

Foggia. Il secondo fine settimana della “PrimaVera sportiva foggiana” – il precedente con tre grandi eventi ha registrato oltre mille partecipanti- è stato un altro grande successo.

Il primo appuntamento ‘Run4Hope’, lo scorso sabato 13, ha fatto tappa per la prima volta nella nostra città: è infatti una staffetta nazionale che lega lo sport alla solidarietà (sostiene una raccolta fondi per l’Ail, associazione che da decenni è in prima linea nella ricerca per le leucemie), e l’organizzazione locale è stata impeccabilmente curata dalla Daunia Running. I numerosi podisti, partiti dalla villa comunale, hanno proseguito nel tracciato fino a Cerignola, in un clima festoso e aggregativo che è l’espressione più profonda dell’anima dello sport.

Domenica mattina, 1027 erano gli iscritti alla manifestazione ‘Fuggi a Foggia’, organizzata dall’asd Podisti di Capitanata, anch’essa inclusiva –era estesa alle carrozzine volanti, e un disabile è stato sostenuto nel tragitto da molti concorrenti, con sincero affetto e profonda condivisione-: tanti gli atleti e i semplici appassionati provenienti da altre province e regioni, un numero che moltiplicato almeno per due può evidenziare il ritorno anche economico e non solo sociale e d’immagine per il territorio.

In serata, dalle ore 19 in un Palazzetto Preziuso gremito in ogni ordine di posto si è svolta l’ultima manifestazione in cartellone, ‘Girl Power’, il kickboxing rappresentato in tutta la sua spettacolarità grazie anche all’Asi Foggia in collaborazione con le società direttamente interessate.

Sin dal nostro insediamento, abbiamo ritenuto doveroso dare luce all’intero movimento sportivo che rende la nostra città viva e ricca di prospettive, talenti e speranze, e abbiamo lavorato per aggregare e inquadrare eventi e iniziative secondo una visione d’insieme. Il lavoro delle società sportive, spesso in condizioni difficili, è meritorio, andava e va adeguatamente valorizzato. L’amministrazione comunale si è messa al servizio della città per garantire servizi all’altezza delle aspettative e delle esigenze e un riferimento logistico, e la risposta è stata superiore alle nostre stesse aspettative: in tanti hanno scelto di condividere le emozioni che solo lo sport riesce a suscitare, e continueremo ogni fine settimana fino a giugno con ulteriori appuntamenti che speriamo suscitino lo stesso interesse.

Un sentito ringraziamento va alla sportivissima sindaca Maria Aida Episcopo, presente alla premiazione della corsa di domenica; al personale della Polizia locale e ai tanti volontari che hanno lavorato per la riuscita delle manifestazioni, limitare i disagi per la cittadinanza e garantire la sicurezza. “Vivi con noi le emozioni dello sport foggiano” non è soltanto un semplice claim, ma la fotografia di una stagione di rinascita.

fotogallery