"Siete dei vandali". Marmi della fontana del Parco "Baden Powell" vandalizzati e buttati nell'acqua

Interi pezzi di marmo spaccati, divelti e gettati in acqua: è quanto accaduto nei giorni alla fontana del parco “Baden Powell”.

L’Amministrazione comunale procederà immediatamente al rifacimento della fontana, per garantire il giusto decoro che, quotidianamente, è messo a repentaglio dai vandali che danneggiano aree verdi, parchi gioco, beni comuni.

“Ogni giorno affrontiamo la consueta routine: noi costruiamo, riqualifichiamo, ristrutturiamo per garantire bellezza, pulizia e decoro alla nostra città; altri rompono, danneggiano, distruggono. Ciò che accade è sotto gli occhi di tutti: non si tratta di noia o di gioco, è mancanza d’amore per la propria città.

rocederemo al rifacimento della fontana, ecome da accordi con l’assessore alla sicurezza Teresa Cicolella, valuteremo la possibilità di installare una telecamera di videosorveglianza perché non bisogna mai arrendersi di fronte ai vandali e a coloro che non amano questa città.”,il commento dell’assessore ai Lavori PubbliciMichele Lasalvia.