Foggia, 15 aprile 2024. È stato sottoscritto questa mattina, nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Palazzo Ateneo, l’accordo quadro tra l’Università di Foggia, Comune di Biccari, Parco Daunia Avventura (Soc. Coop. Ecol Forest a.r.l.) e il GAL MERIDAUNIA finalizzato all’instaurazione di una forma stabile di collaborazione per svolgere programmi di interesse comune e regolamentare future attività da svolgere congiuntamente.

Il partenariato vedrà come iniziativa inaugurale l’organizzazione della prima edizione di “I Cammini della Ricerca”, progetto pilota organizzato dall’Università di Foggia – Area Terza Missione e Grandi Progetti – Servizio Grant Office e Unità di Innovazione Sociale, che si svolgerà a Biccari il 30 maggio 2024 coinvolgendo 50 giovani dottorandi unifg. Il progetto, a carattere interdisciplinare, mira a favorire la conoscenza e la crescita del territorio attraverso l’interscambio culturale e attività di team building sia sul piano formativo che scientifico.



Tra le diverse attività programmate allo scopo di elaborare e implementare strategie di sviluppo del territorio in linea con gli obiettivi del GAL Meridaunia e del Comune di Biccari, rientra anche la piantumazione di n. 25 piantine della specie Cedro donate dall’ARIF Foggia all’Università di Foggia. Gli alberelli saranno collocati in un’area del Parco naturalistico di Biccari a testimonianza dell’impegno concreto dei giovani Dottorandi verso la ricerca scientifica a favore del territorio. A rafforzare la sinergia pubblico-privato, i promotori finanziari della Banca Widiba, condividendo le finalità culturali dell’iniziativa, offriranno i transfer per i partecipanti.

L’organizzazione del progetto “I Cammini delle Ricerca”, a cura dell’Area Terza Missione e Grandi Progetti e coordinato dal Delegato del Rettore ai Dottorati di Ricerca prof. Giuseppe Troiano, potrà avvalersi altresì del contributo liberale di € 1.000,00 donato dal Comune di Biccari, a valere sui fondi della coesione territoriale sui c.d. “Dottorati Comunali”.

“Questo accordo contribuisce a rafforzare il dialogo tra mondo accademico e realtà territoriali in una prospettiva congiunta e concreta di sviluppo e crescita. Si tratta di un partenariato che vedrà la realizzazione di un primo progetto già nel mese di maggio, strutturato sul tema dei dottorati per individuare le esigenze di innovazione e per costruire un percorso di ricerca in linea con i fabbisogni del Territorio di Capitanata. Lavorare congiuntamente, mettendo a sistema le competenze scientifiche con il know-how delle migliori realtà del territorio è la strada maestra da seguire per promuovere uno sviluppo sostenibile che porti al potenziamento della competitività e a concreti benefici al nostro sistema economico-sociale.” Ha dichiarato il Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio.

“Sono molto lieto che a sancire il partenariato sia un progetto che vede protagonisti i dottorandi della nostra Università – Ha dichiarato il Delegato rettorale ai Dottorati e alla strategia HR dell’Università di Foggia, Giuseppe Troiano. Il progetto permetterà di far conoscere il nostro territorio, che rappresenta un grande patrimonio culturale e paesaggistico, anche al di fuori del contesto accademico, attraverso l’attivazione di nuove linee di ricerca. È necessario promuovere questo tipo di iniziative per incentivare dinamiche di team building e migliorare le attività dei team di ricerca accademica. Ogni dottorando potrà piantare un albero di Cedro. Un gesto che ben rappresenta la mission dell’Università di Foggia: far “mettere radici” sul territorio.”

“Il nostro Comune è ormai aperto da tempo ad esperienze ed eventi che valorizzano il territorio dei Monti Dauni. Il fatto poi, di firmare un accordo quadro che coinvolge l’Università di Foggia, il Gal Meridaunia e la Ecol.Forest, finalizzato alla instaurazione di una forma stabile di collaborazione per svolgere programmi di interesse comune, è la conferma di un percorso virtuoso avviato molto tempo fa e costante nel tempo. Il Comune di Biccari è dunque felice di ospitare e condividere una esperienza che si trasformerà in un contributo di Ricerca e ulteriore riconoscimento del Borgo e del suo Bosco” Ha dichiarato il Sindaco di Biccari – Gianfilippo Mignogna.

“É l’inizio di un percorso, che spero diventi virtuoso e costante nel tempo con l’Università di Foggia e i partner di lungo corso, del Comune di Biccari e del Gal Meridaunia. Questo accordo, conferma l’aspetto strategico della collaborazione fra Pubblico e Privato, per consolidare intese e condivisioni di intenti sempre più ampi e costruttivi. Oggi più che mai, la Foresta e l’Ambiente più in genere, rimangono spazi tutelati, ma al tempo stesso luoghi al servizio della Multifunzionalità che crea Bellezza, Lavoro e Cura dell’Uomo. In tale contesto, il ruolo dell’Università, attraverso l’essenziale funzione della Ricerca, ci indicherà le “strade” più importanti e valide per ampliare l’azione di sviluppo territoriale a favore dell’imprenditorialità e dell’occupazione.” Ha aggiunto il Presidente Ecol Forest – Parco Daunia Avventura – Mario De Angelis.



“Sono fiero di sottoscrivere questo Accordo quadro. Il GAL Meridaunia ha come “mission”quella di essere una vera e propria “Agenzia di Sviluppo” del territorio dei Monti Dauni, con una funzione complessiva di supporto allo sviluppo e alla creazione di impresa e di lavoro. Ha inoltre come compito istituzionale la elaborazione e la implementazione di strategie di sviluppo del territorio, attraverso il coinvolgimento del maggior numero di attori socio-economici locali (pubblici e privati) oltreché delle comunità locali.” Ha concluso il Presidente Gal Meridaunia – Pasquale De Vita

“Costruire complicità ed entusiasmo per permettere ai giovani di credere nello sviluppo del nostro territorio”. I primi a crederci dobbiamo essere noi che ragazzi lo siamo stati un po’ di tempo fa. Per questo motivo è fondamentale che l’ Università di Foggia, vorrei identificarla come l’Università che cammina, sia veramente riconosciuta dal mondo del lavoro e dalle famiglie di Capitanata” come ha dichiarato il dott. Michele Poveromo, consulente finanziario Banca Widiba



Presenti, inoltre, alla conferenza stampa: i Dottorandi, Personale Area Terza Missione e Grandi Progetti (Stefano Iorio, Cristina Di Letizia, Luigi Marchitto, Grazia Mariella, Francesca Romana Cicolella) e per l’ARIF, Maria Cristina Fratta.