A San Giovanni Rotondo il nuovo è già vecchio. E tra incertezze e screzi, la politica locale sembra aver trovato la sua comfort zone.

La notte porterà alla luce il terzo incomodo?

La data fatidica della presentazione dei candidati anima queste affollate sere primaverili, bagnate da una pioggia ostinata quanto la ricerca del candidato sindaco “perfetto”. Quando tutto pare finalmente definito, ecco che l’aggregazione civica “Casa Riformista” decide di non starci e, proprio nella notte imminente, tenterà di inserirsi come terzo incomodo nella corsa allo scranno più ambito.

Le voci si fanno insistenti: potrebbe scendere in campo proprio quel candidato prima conteso e poi messo da parte dai vertici di partito, sempre più distanti dalla base, nonostante continuino a presentarsi come interpreti raffinati della politica.

«Nel solco di un percorso costruito con passione e coraggio, fondato su ascolto e partecipazione, ma tradito da chi condivideva scelte e prospettive…», dichiarano i rappresentanti della Casa Riformista, senza troppi giri di parole. Nel mirino un PD percepito come sempre più distante dal territorio e meno riconoscibile nella propria identità. Saltato l’accordo già siglato sul nome dell’ing. Giuseppe Siena, si tenta ora l’ultima carta: esserci senza timori oppure restare spettatori, ma vigili.

Amarezza palpabile per un modo di fare politica che da anni sembra immobilizzare la città, rendendola meno attrattiva sotto diversi punti di vista: investimenti, cultura, turismo. Gli ultimi anni, segnati anche da vicende sanitarie controverse e da un calo del turismo religioso, hanno contribuito ad alimentare un clima di incertezza.

Nel frattempo, anche figure politiche esperte come Raffaele Piemontese e Rosario Cusmai sembrano muoversi con cautela. Tra dichiarazioni prudenti e aperture al dialogo con ciò che resta del Movimento 5 Stelle, prevale una strategia attendista. Giuseppe Conte, dal canto suo, mantiene una posizione defilata, pur restando una presenza politicamente rilevante.

In questo contesto, il confronto politico fatica a emergere in modo trasparente. Spesso le dinamiche restano lontane dal dibattito pubblico, contribuendo ad aumentare la distanza tra cittadini e istituzioni.

L’ex sindaco Barbano esce di scena in un clima segnato da tensioni e divisioni. E ora? La distribuzione degli appoggi e i tentativi di mediazione rischiano di non produrre quella chiarezza che molti auspicano. La strategia appare complessa: prima si individuano i nomi, poi le alleanze; successivamente tutto viene rimesso in discussione, fino alla ricerca di candidati percepiti come “super partes”.

Non sarà semplice il compito di Rossella Fini, candidata di un centrosinistra non del tutto compatto, chiamata a svolgere un ruolo di equilibrio in un contesto articolato. Sul fronte opposto, il centrodestra – anch’esso non privo di differenze interne – osserva e si organizza. L’assenza di alcune forze come Lega e UDC pesa, ma potrebbe rivelarsi decisiva in una fase successiva. Intanto, ha già indicato Floriana Natale come candidata sindaco.

Ancora una volta, San Giovanni Rotondo si conferma terra di contrasti: patria di Padre Pio, tra i più venerati al mondo, ma anche città attraversata da una politica complessa e spesso frammentata.

A illuminare il giorno dopo sarà, forse, la speranza di una nuova stagione. Non per andare a scuola, ma per andare a votare, con la consapevolezza che senza un reale rinnovamento il rischio è quello di vedere le nuove generazioni allontanarsi. Perché qui, più che il futuro, sembra spesso in ritardo anche il presente.

A cura di Maurizio Varriano