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Home // Cronaca // Abusi a Baia Zaiana, Rizzi: “Diventi il simbolo di un’Italia che non accetta l’illegalità”

BAIA ZAIANA Abusi a Baia Zaiana, Rizzi: “Diventi il simbolo di un’Italia che non accetta l’illegalità”

Vincenzo Rizzi, vicepresidente nazionale della Federazione Pro Natura, ha inviato una lettera aperta al Presidente della Repubblica

Abusi a Baia Zaiana, Rizzi: “Diventi il simbolo di un’Italia che non accetta l’illegalità"

Vincenzo Rizzi, vicepresidente nazionale della Federazione Pro Natura - Fonte Immagine: oasilagunadelre.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Aprile 2026
Cronaca // Gargano //

Una richiesta forte e diretta alle istituzioni per intervenire sulla vicenda di Baia Zaiana, nel territorio di Peschici. A lanciarla è Vincenzo Rizzi, vicepresidente nazionale della Federazione Pro Natura, che ha inviato una lettera aperta al Presidente della Repubblica, ai ministeri competenti, alla Regione Puglia, alla Procura di Foggia e agli enti territoriali coinvolti.

Nel documento, Baia Zaiana viene descritta come uno dei luoghi più preziosi e fragili del Gargano, diventato nel tempo un caso emblematico del rapporto tra legalità, tutela ambientale e credibilità delle istituzioni. Rizzi ripercorre le principali tappe della vicenda, dagli interventi abusivi tra il 2011 e il 2013, con lo spianamento delle dune e l’apertura illegale di una strada, fino al sequestro dell’area nel 2018 dopo la realizzazione di opere in cemento in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici, idrogeologici e sismici.

La lettera richiama anche l’ordinanza di demolizione del 2019, sottolineando però il protrarsi delle criticità, fino al nuovo episodio del 2025, quando un ulteriore intervento è stato bloccato dai Carabinieri di Vico del Gargano. Tra le segnalazioni figura anche la presenza di una struttura ristorativa all’interno di un grottone, sulla cui sicurezza e compatibilità ambientale si chiedono chiarimenti.

Secondo Rizzi, il caso non riguarda soltanto abusi edilizi, ma chiama in causa principi fondamentali come la tutela del paesaggio sancita dall’articolo 9 della Costituzione, oltre alle normative sui beni culturali, sui siti Natura 2000 e sulle aree protette del Parco Nazionale del Gargano. Viene inoltre evidenziato il ruolo di cittadini e ambientalisti che negli anni hanno sostenuto la battaglia, con un riferimento alla famiglia Pellikan, indicata tra i soggetti più esposti sul piano civile e umano.

L’appello alle istituzioni è netto e senza ambiguità: “rompere il silenzio, ristabilire la legalità e garantire la tutela del territorio”, affinché Baia Zaiana diventi “il simbolo di un’Italia che non accetta l’illegalità, che non considera negoziabile il paesaggio e che non lascia che il silenzio diventi la tomba dei giusti”.

1 commenti su "Abusi a Baia Zaiana, Rizzi: “Diventi il simbolo di un’Italia che non accetta l’illegalità”"

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