BARI – Momenti di tensione nel pomeriggio del 13 aprile 2026 nel capoluogo pugliese, dove un uomo è stato arrestato dopo aver seminato il panico lanciando oggetti contro auto in transito e passanti.

L’intervento è scattato grazie al maresciallo ordinario dei Carabinieri Sebastiano Silvestri, originario di Monte Sant’Angelo e in servizio presso la Sezione Aerea di Bari, che, libero dal servizio, si è trovato casualmente sul posto. Resosi conto della gravità della situazione, il militare ha immediatamente allertato la Sala Operativa del Comando Provinciale, richiedendo l’intervento di una pattuglia.

Qualificatosi come appartenente all’Arma, il maresciallo ha tentato di riportare la calma, ma l’uomo ha reagito con violenza, arrivando a spintonarlo e ad aggredirlo fisicamente. Ne è scaturita una breve colluttazione, al termine della quale il carabiniere è riuscito a immobilizzare il soggetto.

Nel frattempo, anche alcuni cittadini presenti avevano contattato le forze dell’ordine. Sul posto è quindi giunta una volante della Polizia di Stato, che ha preso in consegna l’uomo, un cittadino di nazionalità albanese. Poco dopo è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, ai sensi degli articoli 337 e 583 quater del codice penale.

Il maresciallo Silvestri è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Bari, dove gli è stato diagnosticato un trauma contusivo alla spalla e al ginocchio destro, giudicato guaribile in tre giorni.