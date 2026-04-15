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Home // Cronaca // Assalti ai bancomat tra Piemonte e Puglia, smantellata la banda della “marmotta”

ASSALTI BANCOMAT Assalti ai bancomat tra Piemonte e Puglia, smantellata la banda della “marmotta”

Colpivano bancomat e uffici postali tra Piemonte, Torino e Puglia con esplosivi e tecniche sofisticate

Assalti ai bancomat tra Piemonte e Puglia, smantellata la banda della “marmotta”

Assalti ai bancomat tra Piemonte e Puglia, smantellata la banda della “marmotta” - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Colpivano bancomat e uffici postali tra Piemonte, Torino e Puglia con esplosivi e tecniche sofisticate, una presunta organizzazione criminale è stata smantellata dai Carabinieri di Vercelli, su disposizione della Procura, con l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 11 persone tra carcere e obbligo di dimora.

L’indagine, avviata nel 2023, ha ricostruito un ampio sistema criminale ritenuto responsabile di furti e tentati assalti a sportelli bancomat, furto di auto, detenzione di esplosivi e contraffazione di targhe. Gli indagati sarebbero residenti tra Torino, Vercelli e Foggia, e avrebbero agito soprattutto di notte colpendo diversi centri abitati.

Nel Vercellese la banda avrebbe preso di mira uffici postali e istituti bancari di Borgo d’Ale, Arborio, Saluggia, Buronzo e Crescentino, utilizzando la cosiddetta tecnica della “marmotta”, basata sull’impiego di ordigni esplosivi per far saltare gli sportelli automatici.

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe adottato strumenti avanzati per eludere i controlli, tra cui targhe clonate, dispositivi jammer per disturbare i segnali e immobili intestati a prestanome utilizzati come basi operative e depositi di mezzi e materiale esplosivo.

Nel corso delle perquisizioni effettuate nel Torinese, i Carabinieri hanno inoltre sequestrato tre ordigni già preparati e pronti all’uso, circa 20 chili di polvere da sparo, targhe false e caschi utilizzati durante gli assalti.

Le indagini proseguono per definire l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti e la rete di collegamenti del gruppo criminale sul territorio nazionale.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

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