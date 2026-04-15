La Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, in relazione alle notizie diffuse in merito al procedimento cautelare in corso (pubblicate in esclusiva su StatoQuotidiano.it), precisa che il Tribunale di Bari ha emesso un provvedimento provvisorio e inaudita altera parte, adottato sulla base delle sole allegazioni dei ricorrenti, in assenza del preventivo contraddittorio con l’Istituto.

La questione sarà esaminata nel merito all’udienza già fissata per il prossimo 5 maggio 2026, nel corso della quale la Banca avrà modo di esporre compiutamente le proprie ragioni e difese. Si evidenzia inoltre che la sospensione disposta riguarda esclusivamente il punto all’ordine del giorno relativo al rinnovo delle cariche sociali.

Restano pertanto confermati gli altri punti dell’assemblea, che verranno regolarmente trattati, in particolare l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. L’Istituto ribadisce la propria fiducia nell’operato dell’Autorità Giudiziaria e comunica che la propria difesa è stata affidata al Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi.