FOGGIA, 15 aprile 2026 – Un nuovo, pesantissimo attacco ai danni di un allevamento si è verificato nelle campagne di Foggia, in zona via San Severo, dove nella notte un branco di lupi ha assalito un gregge provocando una strage di animali.

Il bilancio, secondo quanto denunciato dagli allevatori della zona, è drammatico: decine di pecore sbranate e uccise e tre cani da guardiania morti nel tentativo di difendere il gregge. A lanciare l’allarme è stato Alfredo, allevatore del territorio e diretto testimone dell’accaduto, che parla di una situazione ormai fuori controllo.

“Siamo soli, servono interventi immediati”, è il grido che si leva dal mondo agricolo e zootecnico dell’area, da mesi alle prese con episodi che – secondo gli operatori – si starebbero moltiplicando con conseguenze sempre più pesanti sul piano economico e sociale.

Gli agricoltori denunciano infatti un’escalation degli attacchi da fauna selvatica, in particolare da parte dei lupi, nell’agro foggiano. Una pressione che starebbe mettendo in seria difficoltà numerose aziende zootecniche, costrette a fare i conti con perdite ingenti e con strumenti di prevenzione giudicati non più sufficienti rispetto alla presenza di branchi ritenuti sempre più numerosi e aggressivi.

Di fronte all’ennesimo episodio, allevatori e pastori chiedono un intervento urgente da parte delle istituzioni e degli enti competenti. In particolare, sollecitano misure immediate di controllo della fauna selvatica, procedure rapide e certe per il risarcimento dei danni subiti – comprese le perdite relative ai cani da lavoro e al mancato reddito – e la convocazione di un tavolo di crisi con Prefettura, Regione Puglia, Provincia di Foggia, ASL veterinaria e associazioni di categoria.

Tra le richieste avanzate anche contributi concreti per la messa in sicurezza delle aziende, attraverso recinzioni elettrificate, sistemi di dissuasione e sostegno all’acquisto di nuovi cani da guardiania. “Non possiamo più parlare di episodi sporadici – sostengono gli allevatori –. Siamo di fronte a un’emergenza economica e sociale che sta svuotando le campagne. Senza pastori e senza agricoltori, non c’è tutela del territorio”.

A rendere ancora più forte la denuncia sono anche le immagini raccolte questa mattina dai pastori, documentazione che testimonia la gravità dell’accaduto. Sulla vicenda è intervenuto anche Giuseppe Marasco, consigliere comunale di Manfredonia, al quale si è rivolto il signor Alfredo, vittima dell’attacco.