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CERIGNOLA TIRAPUGNI Cerignola, mancata precedenza degenera in rissa: 61enne ferito con un tirapugni

Secondo una prima ricostruzione, il diverbio tra l’automobilista e il conducente del mezzo sarebbe rapidamente degenerato.

Cerignola, mancata precedenza degenera in rissa: 61enne ferito con un tirapugni

Cerignola, mancata precedenza degenera in rissa: 61enne ferito con un tirapugni - ph telenorba

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Aprile 2026
Cerignola // Cronaca //

CERIGNOLA – Una banale mancata precedenza si è trasformata in un episodio di violenza nel pomeriggio di ieri in viale di Ponente. A farne le spese è stato un uomo di 61 anni, autista di un mezzo per la raccolta dei rifiuti, rimasto ferito alla testa durante una rissa.

Secondo una prima ricostruzione, il diverbio tra l’automobilista e il conducente del mezzo sarebbe rapidamente degenerato. Il 61enne sarebbe stato colpito con un oggetto contundente, presumibilmente un tirapugni.

L’uomo è stato soccorso e trasportato al Policlinico di Foggia, dove ha ricevuto le cure necessarie: le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.

Momenti di forte tensione anche dopo l’aggressione. Sul posto sono infatti giunti alcuni familiari della vittima, che avrebbero tentato di raggiungere l’automobilista per aggredirlo. Solo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine – polizia e carabinieri – ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità

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