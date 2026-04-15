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Home // Politica // Edilizia scolastica in Puglia, sbloccati 8 milioni. Miglietta: “Mettiamo in sicurezza le scuole pugliesi”

EDILIZIA SCOLASTICA Edilizia scolastica in Puglia, sbloccati 8 milioni. Miglietta: “Mettiamo in sicurezza le scuole pugliesi”

Le risorse permetteranno di portare a termine interventi su scuole di ogni ordine e grado, comprendenti ristrutturazioni, adeguamenti antisismici, messa in sicurezza ed efficientamento energetico

Edilizia scolastica in Puglia, sbloccati 8 milioni. Miglietta: "Mettiamo in sicurezza le scuole pugliesi"

Silvia Miglietta - Fonte Immagine: lecceoggi.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Aprile 2026
Politica // Politica Regionale //

Via libera della Regione Puglia al rifinanziamento degli interventi di edilizia scolastica già avviati tra il 2015 e il 2017, con lo sblocco di 7,8 milioni di euro destinati al completamento di 36 cantieri ancora non conclusi. La decisione è stata approvata dalla Giunta regionale attraverso lo schema di contratto con Cassa Depositi e Prestiti, che consente di riattivare risorse fondamentali per la chiusura delle opere.

Le risorse, con oneri interamente a carico dello Stato, permetteranno di portare a termine interventi su scuole di ogni ordine e grado, comprendenti ristrutturazioni, adeguamenti antisismici, messa in sicurezza ed efficientamento energetico.

I lavori rientrano nel Piano regionale di edilizia scolastica 2015-2017 e sono distribuiti su tutto il territorio pugliese:

  • 6 interventi nella Città metropolitana di Bari
  • 2 nella provincia di Barletta-Andria-Trani
  • 5 nella provincia di Brindisi
  • 12 nella provincia di Foggia
  • 8 nella provincia di Lecce
  • 2 nella provincia di Taranto

Tra i Comuni interessati figurano, tra gli altri, Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, San Severo, Nardò, Altamura, Bitonto, Bisceglie e Taranto, insieme a numerosi altri centri della regione.

Gli interventi erano rimasti incompiuti a causa di difficoltà sopraggiunte negli ultimi anni, tra cui l’aumento dei costi dovuto alla pandemia e alle tensioni geopolitiche internazionali. I precedenti contratti con Cassa depositi e prestiti erano scaduti nel novembre 2021, rendendo necessario un nuovo passaggio amministrativo per garantire la prosecuzione dei lavori.

Per l’assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia, Silvia Miglietta, lo sblocco rappresenta un passaggio decisivo: “Lo sblocco del contratto di mutuo consente di evitare le conseguenze negative per gli enti locali legate alla perdita dei finanziamenti. La delibera rimette in circolo quasi 8 milioni di euro che saranno trasferiti agli enti locali per realizzare opere fondamentali per la sicurezza delle scuole e la qualità degli ambienti di apprendimento”.

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