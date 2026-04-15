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Home // Manfredonia // Energia rinnovabile, cambia il canone: la Provincia si adegua al Consiglio di Stato

RINNOVABILE CANONE Energia rinnovabile, cambia il canone: la Provincia si adegua al Consiglio di Stato

Nuove regole per le occupazioni del sottosuolo da parte dei produttori di energia. Tariffa minima fissata a 800 euro.

Cerignola, oltre 2 milioni da energia rinnovabile: fondi per opere pubbliche

Parco eolico - Immagine d'archivio, non riferita al testo - fonte Immagine: rinnovabili.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

FOGGIA – La Provincia di Foggia modifica il regolamento sul canone unico patrimoniale adeguandosi alle sentenze del Consiglio di Stato. Il Consiglio provinciale ha approvato la nuova disciplina relativa alle occupazioni del sottosuolo da parte dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. La decisione arriva dopo una serie di pronunce giudiziarie sfavorevoli all’ente, che hanno annullato la precedente regolamentazione e imposto un adeguamento.

In base alle nuove disposizioni, il canone non potrà essere inferiore a 800 euro annui, da aggiornare in base all’indice ISTAT. La modifica mira a garantire certezza normativa e a chiudere definitivamente il contenzioso con le aziende del settore energetico.

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