Un litigio per questioni economiche si è trasformato in un episodio di violenza nella serata di martedì 14 aprile a Cerignola, nel quartiere Torricelli, dove un uomo di 57 anni è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba.

Secondo le prime ricostruzioni, a esplodere il colpo sarebbe stato un uomo di circa 30 anni che vivrebbe nello stesso stabile della vittima. La discussione tra i due, nata per ragioni economiche, sarebbe rapidamente degenerata fino all’uso dell’arma.

Sul caso indaga la Polizia di Stato, con gli agenti del Commissariato di Cerignola impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a chiarire il contesto dell’aggressione. Eventuali provvedimenti nei confronti del presunto responsabile sono al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Il 57enne è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero considerate gravi.

Lo riporta foggiatoday.it.