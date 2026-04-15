Edizione n° 6036

BALLON D'ESSAI

SANITA' PUGLIESE // Sanità pugliese, Perrini: “Operatori del 118 esclusi dai 44 milioni per i pronto soccorso”
15 Aprile 2026 - ore  11:21

CALEMBOUR

OMICIDIO CARTA // Omicidio “Dino” Carta, la famiglia rompe il silenzio: “Chi sa parli”
15 Aprile 2026 - ore  11:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // FarWest a Cerignola: litigano e finisce a colpi di pistola, uomo ferito a una gamba

CERIGNOLA PISTOLA FarWest a Cerignola: litigano e finisce a colpi di pistola, uomo ferito a una gamba

Secondo le prime ricostruzioni, a esplodere il colpo sarebbe stato un uomo di circa 30 anni che vivrebbe nello stesso stabile della vittima

FarWest a Cerignola: litigano e finisce a colpi di pistola, uomo ferito a una gamba

Polizia - Fonte Immagine non riferita al testo: bari.repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Aprile 2026
Cerignola // Cronaca //

Un litigio per questioni economiche si è trasformato in un episodio di violenza nella serata di martedì 14 aprile a Cerignola, nel quartiere Torricelli, dove un uomo di 57 anni è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba.

Secondo le prime ricostruzioni, a esplodere il colpo sarebbe stato un uomo di circa 30 anni che vivrebbe nello stesso stabile della vittima. La discussione tra i due, nata per ragioni economiche, sarebbe rapidamente degenerata fino all’uso dell’arma.

Sul caso indaga la Polizia di Stato, con gli agenti del Commissariato di Cerignola impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a chiarire il contesto dell’aggressione. Eventuali provvedimenti nei confronti del presunto responsabile sono al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Il 57enne è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero considerate gravi.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Chi desidera vedere l'arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia.” (Paulo Coelho)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO