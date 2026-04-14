Foggia, il dolore per Annibale Carta “Dino”: la veglia in via Caracciolo. "Siamo tutti qui per te" (FOTO VIDEO)

FOGGIA – Dolore, silenzio e commozione a Foggia per Annibale Carta, detto “Dino”, al centro di una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità locale.

Stasera, in via Caracciolo, nei pressi della sua abitazione, si è svolta la veglia commemorativa promossa da amici, familiari e conoscenti per ricordare la vittima e stringersi attorno ai suoi cari.

Numerosa la partecipazione di quanti hanno voluto essere presenti in un momento di raccoglimento intenso e sentito, nato anche attraverso gli appelli diffusi sui social. Il quartiere ha risposto con una presenza composta ma carica di emozione, testimoniando l’affetto e la stima nei confronti di Dino, figura conosciuta nella zona.

La città continua intanto a interrogarsi su quanto accaduto, mentre le forze dell’ordine portano avanti le indagini per chiarire ogni aspetto della tragedia.

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