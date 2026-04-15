È Tiziana Fortunato la nuova responsabile cittadina di Azzurro Donna a Foggia, il movimento femminile di Forza Italia impegnato nella valorizzazione della partecipazione delle donne nella vita politica e sociale.

La nomina è stata ufficializzata dalla responsabile provinciale Federica Laguardia e condivisa dalla coordinatrice regionale Beatrice De Donato, nell’ambito di una strategia di rafforzamento e radicamento sul territorio, con l’obiettivo di ampliare il coinvolgimento femminile nelle attività politiche e istituzionali.

Il movimento sottolinea come questa designazione rappresenti un passo importante per consolidare la presenza di Azzurro Donna nella città di Foggia, puntando su una maggiore partecipazione e su un dialogo più diretto con le esigenze della comunità femminile.

La stessa Fortunato ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto.

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità ed entusiasmo. Il mio impegno sarà quello di costruire una rete solida e inclusiva, capace di ascoltare le esigenze delle cittadine e tradurle in proposte concrete. Vogliamo rafforzare il dialogo con il territorio, promuovere iniziative su temi fondamentali come il lavoro, le politiche sociali, la famiglia e le pari opportunità, e dare voce a chi spesso resta ai margini del dibattito pubblico», ha dichiarato.

Ha poi aggiunto un ringraziamento ai vertici del partito per la fiducia ricevuta.

«Ringrazio la responsabile provinciale Federica Laguardia e la coordinatrice regionale Beatrice De Donato per questa opportunità. Un sentito ringraziamento va anche ai vertici del partito, al segretario regionale D’Attis e al segretario provinciale Dell’Erba, per il sostegno e la fiducia accordata. Lavoreremo insieme, con spirito di squadra, per far crescere ulteriormente Azzurro Donna a Foggia», ha concluso.

Con questa nomina, il movimento conferma la volontà di investire su competenze, partecipazione e presenza attiva sul territorio, rafforzando il proprio impegno nelle politiche di genere e nel coinvolgimento delle donne nella vita pubblica.

Lo riporta foggiatoday.it.